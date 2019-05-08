В Боровой мужчина хранил дома арсенал оружия и наркотики: вынесен приговор

08 мая 2019 г. 8:45

Двуречанский райсуд области признал виновным 31-летнего жителя Боровой в незаконном хранении боеприпасов и наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с информацией о том, что мужчина хранит дома наркотики и оружие, в полицию обратился местный житель. Во время санкционированных обысков дома у него обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату, корпус гранаты из взрывателя и патрон.

По словам осужденного, боеприпасы он нашел. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителям, он принес оружие домой.
 
Кроме того, полицейские нашли более 16 кг марихуаны. Наркотики мужчина изготавливал самостоятельно из растений конопли.

Злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.

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