В Боровой мужчина хранил дома арсенал оружия и наркотики: вынесен приговор

Двуречанский райсуд области признал виновным 31-летнего жителя Боровой в незаконном хранении боеприпасов и наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с информацией о том, что мужчина хранит дома наркотики и оружие, в полицию обратился местный житель. Во время санкционированных обысков дома у него обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату, корпус гранаты из взрывателя и патрон.

По словам осужденного, боеприпасы он нашел. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителям, он принес оружие домой.



Кроме того, полицейские нашли более 16 кг марихуаны. Наркотики мужчина изготавливал самостоятельно из растений конопли.

Злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.