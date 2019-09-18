 

В Боровой отравились 11 человек, среди них - семеро детей

18 сентября 2019 г. 10:35
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В период с 10 по 16 сентября в пгт. Боровая зарегистрировали одиннадцать случаев отравления(пищевой токсикоинфекции), в том числе 7 - среди детей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Как рассказали сами заболевшие, они употребляли суши и пиццу, которые были куплены у частного лица.

Пять больных завершили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. 6 больных продолжают лечение в инфекционном отделении Боровской центральной районной больницы.

По результатам лабораторных исследований материала у 4 больных выделена Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).

По состоянию на 17 сентября новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Специалисты Лабцентра проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

За контактировавшими с заболевшими лицами установлено медицинское наблюдение.

 

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