В Боровой произошла стрельба: поссорились родственники

10 января 2019 г. 11:27
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8 января в полиции поступило заявление от 28-летнего жителя Боровского района о том, что его пытались убить его родственники.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал полицейским, что 6 января в Боровой между ним и его родственниками возникла ссора.

В ходе конфликта 49-летний мужчина и его 24-летний сын стали стрелять в его сторону, но мужчина успел спрятаться за своим автомобилем «Renault», поэтому не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили повреждения на автомобиле и  установили всех участников данного конфликта и изъяли вещественные доказательства.

Поврежденный автомобиль с места происшествия изъяли и транспортировали на штрафную площадку полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 

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