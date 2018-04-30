В Британии автомобиль трижды наехал на толпу: есть раненые

В британском городе Ньюпорт легковое авто несколько раз наехало на толпу во время марафона, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени.

Машина трижды резко стартовала и сбивала людей, которые пытались остановить ее. После этого, легковушка отъезжала назад, резко набирала скорость, и вновь совершала наезд.

Об этом сообщает Wales Online.

По данным очевидцев, водитель Ford C-Max сбил двух девушек, которые просто сидели на лавочке возле ночного клуба.

Всего же в марафоне в этот день участвовали около шести тысяч бегунов.

Двое среди пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Машину нашли сожженной недалеко от места происшествия.

По данным полиции, задержали 18-летнего подозреваемого.

Происшествие не связывают с терактом.