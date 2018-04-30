В Британии автомобиль трижды наехал на толпу: есть раненые

В британском городе Ньюпорт легковое авто несколько раз наехало на толпу во время марафона, в результате чего пострадали четыре человека.
Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени.
Машина трижды резко стартовала и сбивала людей, которые пытались остановить ее. После этого, легковушка отъезжала назад, резко набирала скорость, и вновь совершала наезд.
Об этом сообщает Wales Online.
По данным очевидцев, водитель Ford C-Max сбил двух девушек, которые просто сидели на лавочке возле ночного клуба.
Всего же в марафоне в этот день участвовали около шести тысяч бегунов.
Двое среди пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Машину нашли сожженной недалеко от места происшествия.
По данным полиции, задержали 18-летнего подозреваемого.
Происшествие не связывают с терактом.