 

В Будах перевернулся Volkswagen: четыре человека в тяжелом состоянии

23 июля 2019 г. 13:38
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Авария произошла 21 июля в 21:30 − на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе пгт Буды перевернулся автомобиль Volkswagen Passat. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 35-летний водитель авто, двигавшегося в направлении Харькова, допустил наезд на препятствие, в результате чего и произошло опрокидывание транспортного средства. 

Водитель и три пассажира с черепно-мозговыми травмами, сотрясением, ушибами и переломами были доставлены в больницу. Состояние пострадавших тяжелое. 

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.  

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