 

В центре Черновцов обрушилась стена дома

27 августа 2019 г. 10:18
Источник: Корреспондент.net
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В Черновцах в центральной части города вечером 26 августа обрушилась стена жилого дома.

ЧП произошло на улице Русской, 66, сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

По его словам, в момент падения стены дома находилась хозяйка с детьми.

"Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников", – сообщил Продан.

Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение.

Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы Русской, где как раз проходит капитальный ремонт дороги.

Предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

"Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась", – отметил чиновник.

На месте чрезвычайного происшествия работает комиссия, а аварийную часть дома накрыли пленкой в связи с возможностью дальнейшего разрушения здания.

 

Видео: 

У Чернівцях обвалилася стіна житлового будинку

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