 

В центре Днепра нашли обезглавленное тело неизвестной женщины

29 августа 2019 г. 17:48
Источник: Корреспондент.net
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В Днепре на одной из центральных улиц нашли обезглавленное женское тело. Об этом сообщает Информатор.

Жуткую находку обнаружили в среду, 28 августа, около 18:00 на территории заброшенного летнего театра по улице Воскресенской. Тело женщины без головы было замотано в тряпки.

При детальном осмотре места происшествия и прилегающей территории неподалеку нашли и голову.

По предварительной информации, смерть женщины наступила 2-3 месяца назад.

По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную.

Все обстоятельства ЧП и причину смерти женщины будут выяснять правоохранители.

 

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