В центре Днепра нашли обезглавленное тело неизвестной женщины

В Днепре на одной из центральных улиц нашли обезглавленное женское тело. Об этом сообщает Информатор.
Жуткую находку обнаружили в среду, 28 августа, около 18:00 на территории заброшенного летнего театра по улице Воскресенской. Тело женщины без головы было замотано в тряпки.
При детальном осмотре места происшествия и прилегающей территории неподалеку нашли и голову.
По предварительной информации, смерть женщины наступила 2-3 месяца назад.
По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную.
Все обстоятельства ЧП и причину смерти женщины будут выяснять правоохранители.