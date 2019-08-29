В центре Днепра нашли обезглавленное тело неизвестной женщины

В Днепре на одной из центральных улиц нашли обезглавленное женское тело. Об этом сообщает Информатор.

Жуткую находку обнаружили в среду, 28 августа, около 18:00 на территории заброшенного летнего театра по улице Воскресенской. Тело женщины без головы было замотано в тряпки.

При детальном осмотре места происшествия и прилегающей территории неподалеку нашли и голову.

По предварительной информации, смерть женщины наступила 2-3 месяца назад.

По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную.

Все обстоятельства ЧП и причину смерти женщины будут выяснять правоохранители.