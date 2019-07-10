 

В центре города горел гараж, пострадал владелец

10 июля 2019 г. 16:16
1 просмотр

Сегодня, 10 июля, в Шевченковском районе горел гараж с автомобилем в нем, владелец получил ожоги в результате того, что сам пытался потушить огонь. 

10 июля в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из гаражей по ул. Есенина, 10. 

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в одном из гаражей горел моторный отсек автомобиля «Lexus» на площади около 5 кв.м.

Во время пожара ожоги рук и лица получил хозяин гаража, мужчина 1954 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя.

В 13:50 пожар был локализован, в 14:15 полностью ликвидирован. Спасатели предотвратили распространение пламени на другой гараж. Причина и ущерб устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.