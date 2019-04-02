В центре Харькова автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и уехал - соцсети (видео)

На перекрестке улицы Клочковской и Нового моста, на пешеходном переходе водитель автомобиля сбил женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора и, даже не поинтересовавшись ее состоянием, уехал с места ДТП.

Соответствующее видео момента ДТП, попавшего на видеорегистратор автомобиля, который ехал за правонарушителем, было опубликовано в соцсетях.

По данным очевидцев, ДТП произошло вчера, 1 апреля.

«Вчера ублюдок на Mitsubishi АХ3277НС сбил пешехода, женщину на ул. Клочковской и уехал с места совершения ДТП. Даже не вышел поинтересоваться состоянием сбитой женщины», – говорится в подписи под постом в группе «ХС.Харьков».

На видеозаписи зафиксировано, автомобиль продолжал движение, когда горел красный сигнал светофора.

От удара женщину подбросило, и она отлетела в сторону.

Неравнодушные люди помогли женщине подняться.

Примечательно, что после случившегося водитель не только вышел из авто, а и уехал с места ДТП.

Некоторые очевидцы, переходившие дорогу в этом месте, зафиксировали номер автомобиля нарушителя на телефоны.

Инцидент возмутил интернет-пользователей, и они считают, что водителя надо наказать по всей строгости закона. Однако, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по данному поводу обращений к ним не поступало.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с 1 апреля по 30 июня полиция будет следить за пешеходами и контролировать, как они придерживаются правил дорожного движения. Комплекс профилактических мероприятий «Пешеход» рассчитан на снижение количества травмированных и погибших пешеходов на дорогах.