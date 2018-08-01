В центре Харькова автомобиль сбил девушку

Сегодня, 1 августа, около 13.50 на улице Сумской, 88 произошло ДТП, в котором пострадала девушка.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "Шевроле Авео" сбил пешехода - 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

С места ДТП девушку госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.