В центре Харькова автомобиль сбил девушку

01 августа 2018 г. 16:47
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Сегодня, 1 августа, около 13.50 на улице Сумской, 88 произошло ДТП, в котором пострадала девушка.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "Шевроле Авео" сбил  пешехода  - 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

С места ДТП девушку госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

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