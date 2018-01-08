В центре Харькова горел дом

08 января 2018 г. 11:07
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7 января в 16:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом здании на переулку Классическому, 106 в Харькове, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели  установили, что горят помещения на втором этаже и крыша дома на площади 150 м.кв.

По деревянным конструкциям здания огонь начал быстро перебрасываться на соседние помещения здания. Рядом с местом пожара находились  три строения, 2 из которых  - жилые дома.

В 19:30 пожар  локализовали, в 00:55 8 января пожар ликвидировали полностью.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 Жертв и пострадавших нет.

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