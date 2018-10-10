В центре Харькова горел дом

Вчера вечером, около 23 часов произошел пожар в жилом доме на улице Пушкинской, 54.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, горела крыша дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 октября в 21:50 спасателям поступило сообщение о пожаре на чердаке 7-этажного жилого дома на улице Пушкинская, 54.

Спасатели установили, что горение происходило в пределах чердачного помещения дома на площади около 50 кв.м.

Сильное задымление распространилось всему периметру чердака. Огонь мог распространиться по деревянным конструкциям перекрытия и крыши на еще большую площадь.

Всего в пожаротушении были задействованы 8 пожарных автоцистерн, 2 пожарных автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и 2 специальные автомобиля: рукавный и газодымозащитной службы, а также около 50 бойцов спасательной службы.

В 22:40 спасатели пожар локализовали. Окончательно его ликвидировали в 00:28.

Эвакуация жителей не проводилась.

Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.