В центре Харькова горел сарай, от огня спасли соседский дом

10 декабря в 10:59 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Софиевской, 37 в Харькове.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из сообщения стало известно, что горит большой деревянный сарай, и огонь может перекинуться на соседские постройки.
Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил сарай по всей площади - 80 кв.м. Внутри сарая также горел хлам и дрова.
Почти вплотную к горящей постройке располагалась соседское капитальное хозяйственное здание, а за ним - жилой дом.
В 11:44 спасателям удалось локализовать пожар и отвести угрозу дальнейшего его распространения.
В 12:36 пожарные окончательно ликвидировали все очаги горения.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.