В центре Харькова горел сарай, от огня спасли соседский дом

10 декабря 2018 г. 14:45
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10 декабря в 10:59 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Софиевской, 37 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из сообщения стало известно, что горит большой деревянный сарай, и огонь может перекинуться на соседские постройки.

Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил сарай по всей площади - 80 кв.м. Внутри сарая также горел хлам и дрова.

Почти вплотную к горящей постройке располагалась соседское капитальное хозяйственное здание, а за ним - жилой дом.

В 11:44 спасателям удалось локализовать пожар и отвести угрозу дальнейшего его распространения.

В 12:36 пожарные окончательно ликвидировали все очаги горения.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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