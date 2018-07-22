В центре Харькова иностранец избил девушку

22 июля 2018 г. 13:46
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Сегодня ночью в центре Харькова жильцы одного из домов помогли своей соседке, которую избил ее жених – иностранец.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев на своей странице в Facebook.

Он в тот момент оказался на месте инцидента и помог задержать злоумышленника.

Как сообщил Анатолий Бабичев, соседи пришли на крики, доносившиеся из квартиры девушки.

После этого на место вызвали полицию и медиков скорой помощи.

«Только что спасли девушку от избиения любимым - гражданином Норвегии!
Бдительные соседи и прогуливающийся рядом я (после бокса) задержали насильника, вызвали полицию и скорую.
Скорая прибыла через 2 минуты. Полиция чуть дольше добиралась, зато полицейский прекрасно владеет английским», - написал Бабичев и поблагодарил соседей пострадавшей девушки за проявленное неравнодушие в данной ситуации.

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