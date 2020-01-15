В центре Харькова из-за горящей проводки эвакуировали 40 человек

15 января 2020 г. 11:30
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14 января в 20:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: город Харьков, ул. Пушкинская, 5. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы 9-й части ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей на 4-м этаже в коридоре горела электрическая проводка на площади около 1,5 кв.м.

В 21:24 пожарные потушили пожар с помощью 2-х порошковых огнетушителей.

Чтобы обезопасить посетителей и персонал объекта от опасных продуктов горения, была организована их эвакуация на свежий воздух.

Под наблюдением спасателей организованно покинули опасную зону около 40 человек. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

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