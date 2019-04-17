В центре Харькова из затопленного кипятком автомобиля спасли двух человек

17 апреля 2019 г. 16:15
399 просмотров

Как сообщалось, сегодня на ул. Матюшенко Киевского района города Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой.

 В результате аварии участок проезжей части была затопленной. Уровень воды, по сообщениям очевидцев, достигал полуметра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, харьковские спасатели, получив вызов, направились к месту происшествия и помогли двум мужчинам выбраться из затопленного автомобиля, который наполовину оказался в воде.

Водитель и пассажир автомобиля "Mazda 626" перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи.

Спасатели освободили мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

Сейчас коммунальщики проводят работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.

 

Видео: 

Рятувальники надали допомогу двом чоловікам вибратись з затопленого автомобілю

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.