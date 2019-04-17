В центре Харькова из затопленного кипятком автомобиля спасли двух человек

Как сообщалось, сегодня на ул. Матюшенко Киевского района города Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой.

В результате аварии участок проезжей части была затопленной. Уровень воды, по сообщениям очевидцев, достигал полуметра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, харьковские спасатели, получив вызов, направились к месту происшествия и помогли двум мужчинам выбраться из затопленного автомобиля, который наполовину оказался в воде.

Водитель и пассажир автомобиля "Mazda 626" перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи.

Спасатели освободили мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

Сейчас коммунальщики проводят работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.