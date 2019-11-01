В центре Харькова микроавтобус наехал на ребенка и уехал с места ДТП

01 ноября 2019 г. 16:39
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В Харькове автомобиль травмировал 11-летнего ребенка и уехал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31 октября около 10:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Нетеченской набережной в Харькове.

Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травму ноги.

По словам очевидцев, на мальчика наехал микроавтобус белого цвета. 

Водитель транспортного средства остановился, но увидев, что ребенок не получил значительных повреждений, уехал с места ДТП.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета Основянского района. Материалы направлены в Управление патрульной полиции для установления всех обстоятельств ДТП.

 

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