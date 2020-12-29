В центре Харькова "минировали" Апелляционный хозсуд

29 декабря 2020 г. 12:40
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В центре Харькова в здании Апелляционного хозяйственного суда, расположенного на проспекте Независимости, искали взрывчатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о минировании админздания суда поступила в полицию 28 декабря в 11:39.

По адресу работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. 

Полицейские обследовали 2500 кв. метров здания и прилегающей территории, эвакуировали 50 человек. 

Информация о минировании здания суда в Харькове не подтвердилась - при осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. 

Злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о взрывчатке, устанавливают. 

 

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