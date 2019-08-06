В центре Харькова мотоциклист врезался в авто

Сегодня ночью в 1:30 на улице Ярослава Мудрого, 37 мотоциклист не разминулся с автомобилем Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получил водитель мотоцикла, пострадавшего доставили в больницу.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: пострадавшему мотоциклисту 26 лет. Предварительно установлено, что во время изменения направления движения водитель авто допустил столкновение с двигавшимся прямо мотоциклом.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского ОП.