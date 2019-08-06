 

В центре Харькова мотоциклист врезался в авто

06 августа 2019 г. 10:03
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Сегодня ночью в 1:30 на улице Ярослава Мудрого, 37 мотоциклист не разминулся с автомобилем Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получил водитель мотоцикла, пострадавшего доставили в больницу. 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: пострадавшему мотоциклисту 26 лет. Предварительно установлено, что во время изменения направления движения водитель авто допустил столкновение с двигавшимся прямо мотоциклом. 

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского ОП. 

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