В центре Харькова мужчина избил прохожего: пострадавший скончался

05 декабря 2018 г. 12:06
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В центре Харькова мужчина до смерти забил прохожего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как предварительно установили правоохранители,  23 ноября вечером на улице Сумской между двумя мужчинами произошел конфликт.

В ходе словесной перепалки 37-летний злоумышленник нанес 49-летнему потерпевшему несколько ударов по лицу, от чего потерпевший упал на землю. Злоумышленник продолжил бить его ногами по туловищу и голове.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа  доставили в больницу, однако через два дня от полученных травм мужчина скончался.  

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Правоохранители задержали злоумышленника.

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. 

 

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