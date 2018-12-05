В центре Харькова мужчина избил прохожего: пострадавший скончался

В центре Харькова мужчина до смерти забил прохожего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как предварительно установили правоохранители, 23 ноября вечером на улице Сумской между двумя мужчинами произошел конфликт.

В ходе словесной перепалки 37-летний злоумышленник нанес 49-летнему потерпевшему несколько ударов по лицу, от чего потерпевший упал на землю. Злоумышленник продолжил бить его ногами по туловищу и голове.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа доставили в больницу, однако через два дня от полученных травм мужчина скончался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.