В центре Харькова на детской площадке нашли мертвого мужчину

14 августа 2020 г. 19:14
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В центре Харькова на детской площадке сегодня утром прохожие обнаружили мертвого мужчину.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на детской площадке во дворе дома по улице Сумской поступила в полицию 14 августа около 09:00.

Видимых признаков насильственной смерти на теле 58-летнего умершего не обнаружили и направили тело мужчины в морг.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

 

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