В центре Харькова на глазах у прохожих неизвестный ножом пробил колеса в автомобиле харьковчанки

Прямо посреди бела дня в самом центре города неизвестный мужчина спускает все колеса припаркованной на обочине машины.

Люди, ставшие свидетелями этого поступка, говорят, что даже растерялись. Но сначала подумали, что мужчина с огромным ножом просто сводит счеты с каким-то обидчиком и потом очень удивились, что владелицей авто оказалась хрупкая девушка. Сделав свое «дело», мужчина спокойно садится в свою машину и едет дальше.

Юрий, свидетель происшествия

Когда я выходил из здания, у меня за спиной я услышал такой характерный звук – хлопок и шипение воздуха, пока переходил через дорогу - этих хлопков раздалось еще 2-3 штучки… и я обратил внимание, что какой-то мужчина проходил возле машины с довольно-таки внушительным ножиком и пробивал колеса.

Все произошло около Бизнес-центра "Капиталист". Владелица машины Алина очень расстроена этим событием, говорит, что не понимает, за что так обошлись с ее автомобилем. Из-за этого она опоздала на несколько встреч и вообще теперь чувствует себя совершенно беззащитной

Алина Логозяк, владелица машины

Для меня это очень вопиющий случай. Очень страшно понимать, что ездят люди с ножами в машине и делают подобные вещи, и это происходит в центре города в 10.30 утра

Алина настаивает, что автомобиль был припаркован в разрешенном месте, по крайней мере, правоохранители, прибывшие на место происшествия, никаких замечаний по этому поводу не делали. Она даже не предполагает, кто и за что так с ней обошелся.

По факту происшествия был составлен протокол. Затем женщина написала обращение в Шевченковский отдел полиции, говорит ее адвокат. Впрочем, добавляет уже адвокат Алины, действиями правоохранителей он со своей подзащитной остались недовольны

Иван Мудраченко, адвокат А. Логозяк

В дальнейшем, мы выяснили, что правоохранительные органы этим делом вообще не занимаются. На данный момент - никаких сведений о том, что проводятся хоть какие-то следственные действия по поимке виновных, и расследование этого преступления не проводится.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что обращение зарегистрировано, и следственные действия проводятся.