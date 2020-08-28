В центре Харькова на улице скончался неизвестный мужчина: полиция ищет его родственников

Сегодня утром на улице возле парка Горького скончался неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Его тело обнаружили прохожие. Также сообщалось о том, что врачи скорой помощи, которые находятся на месте происшествия, не могут позвонить по его телефону родственникам, так как на устройстве стоит пароль.

В полиции информацию о происшествии подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 августа около 20:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на трамвайной остановке по улице Сумской.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции.

Умерший - мужчина в возрасте около 50 лет. Его тело без видимых признаков насильственной смерти правоохранители направили в морг на исследование для установления причины смерти.

Факт события внесен в Единый реестр учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность умершего мужчины и его родственников.