В центре Харькова нашли гранату

23 мая 2018 г. 15:31
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23 мая около 9 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что под балконом дома на улице Чайковского лежит предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжало руководство Киевского ОП, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Опасный предмет находился неподалеку жилого помещения. Эксперты идентифицировали его как боевую гранату РГД-5 с запалом. Боеприпас изъяли и отправили на экспертизу.

Жителей близлежащих домов не эвакуировали. В настоящее время угрозы жизни и здоровью окружающих нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации данного события.

 

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