В центре Харькова неизвестные избили 19-летнего парня

25 мая 2019 г. 12:23
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В центре Харькова неизвестные избили 19-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 мая около 22:45 в полицию поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи, который  рассказал о доставке парня в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа.

Пострадавшим оказался житель Харьковской области. 

По предварительной информации, на улице Сумской его избили неизвестные. 

Сам мужчина от дачи объяснений отказывается.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

 

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