В центре Харькова ночью мужчина устроил стрельбу в ресторане: его забили до смерти

В ночь на 1 ноября в одном из ресторанов Харькова - в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21, произошла стрельба, которая закончилась убийством.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в правоохранительных органах.

В заведении охранник нардепа открыл огонь из пистолета. Посетители, чтобы обуздать злоумышленника, начали бить его бутылками, в результате чего тот скончался на месте.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 5:49.

Предварительно установлено, что мужчина, которому на вид было 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет «ФОРТ-12Р», зарегистрированный за ним, и начал стрелять.

"Посетители начали пресекать его действия, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным СМИ, погибший стрелок был охранником одного из народных депутатов от "Оппозиционного блока".

Официальную информацию в харьковской полиции пообещали предоставить позже.