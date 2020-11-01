В центре Харькова ночью мужчина устроил стрельбу в ресторане: его забили до смерти

01 ноября 2020 г. 11:00
Источник: ТСН.ua
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В ночь на 1 ноября в одном из ресторанов Харькова - в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21, произошла стрельба, которая закончилась убийством.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в правоохранительных органах. 

В заведении охранник нардепа  открыл огонь из пистолета. Посетители, чтобы обуздать злоумышленника, начали бить его бутылками, в результате чего тот скончался на месте. 

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 5:49. 

Предварительно установлено, что мужчина, которому на вид было 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет «ФОРТ-12Р», зарегистрированный за ним, и начал стрелять.

"Посетители начали пресекать его действия, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным СМИ, погибший стрелок был охранником одного из народных депутатов от "Оппозиционного блока".

Официальную информацию в харьковской полиции пообещали предоставить позже.

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