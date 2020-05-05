В центре Харькова ночью произошел пожар в жилом доме: эвакуировали 19 человек

В центре Харькова сегодня ночью произошел пожар в 5-этажном жилом доме, во время которого были спасены и эвакуированы 19 его жильцов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 мая в 00:09 спасателям поступило сообщение о пожаре в помещении частной мастерской, расположенной в подвальном помещении 5-этажного жилого дома на площади Конституции, 20.

Прибывшие на место пожарные при разведке установили, что в подвальном помещении горят аккумуляторные батареи и другие электроприборы. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить на свежий воздух 9 жителей жилого дома, среди них были 2 детей.

Кроме того, были эвакуированы наружу 10 человек.

В 00:54 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 2:33. Пострадавших в результате ЧП нет.

Распространение пламени на большую площадь спасателям удалось предотвратить.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.