В центре Харькова нотариус покончила жизнь самоубийством

11 декабря в 9:30 в полицию поступило сообщение о найденном в офисе на улице Сумской теле женщины, которая работала нотариусом, обнаружила ее помощница, пришедшая утром на работу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение.

Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Сообщение внесено в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.