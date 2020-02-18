В центре Харькова обвалился балкон исторической достопримечательности города

Балкон двухэтажного здания художественного музея обвалился около десяти утра. Впрочем, первые трещины на нем заметили еще накануне, поэтому опасное место огородили предупредительными лентами, а на стенах появились объявления о том, что надо держаться подальше.

Возможно, именно поэтому падение балкона не причинило вреда никому из случайных прохожих.

Хотя сами горожане возмущены - говорят, таких домов, особенно в центре, хватает.

Ольга, харьковчанка

Ходить, получается, по центру города, потому что это очень страшно на самом деле. Ни с того, ни с сего свалился этот балкон. Здание рушится, без ремонта остается, без внимания, вот это ужас, а если дети.

Здание было построено в 1912 году и оно является исторической достопримечательностью Украины.

Несмотря на почтенный возраст, общее состояние здания не аварийное, однако нуждается в реконструкции, сообщила новостям АТН директор музея Валентина Мызгина.

Сейчас на месте работает комиссия управления культуры и охранно-культурного наследия для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Выставочные залы музея будут работать по обычному расписанию.