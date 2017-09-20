В центре Харькова перевернулся внедорожник. Подробности ДТП

20 сентября 2017 г. 19:10
Автор: Лариса Говина
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Внедорожник перевернут вверх дном, стекла в нем разбиты, диск на заднем правом колесе деформирован. Toyota Land Cruiser Prado и микроавтобус Ford Transit столкнулись на пересечении площади Павловской и улицы Университетской около полудня. От удара Тойоту отбросило в сторону, на место прибыли полицейские и спасатели. Водители автомобилей-участников ДТП не пострадали. За несколько секунд до удара Ford Transit двигался по площади Павловской, затем водитель, который находился за рулем Тойоты, свернул в сторону улицы Университетской, после чего авто столкнулось с микроавтобусом.

Ангелина  Дисская, инспектор УПП г. Харькова:

За попередньою водій автомобіля Тойота не переконався, що це буде безпечно та скоїв зіткнення з автомобілем Форд, який рухався головною дорогою, внаслідок ДТП на щастя ніхто не постраждав.

На водителя Тойоты составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

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