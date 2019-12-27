В центре Харькова неизвестные подожгли двери ХОГА (видео)

В здании Харьковской облгосадминистрации, расположенном на ул.Сумской, 64, сегодня. 27 декабря, около 23:30 неизвестные подожгли входные двери.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По предварительной информации, кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью.

Также опубликовано соответствующее видеос места происшествия.

На его кадрах видно, что огонь охватил двери и ступеньки здания.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Возгорание пытаются тушить ногами и подручными средствами прохожие.

Очевидцы вызвали на место пожарных.

Как сообщается, площадь возгорания составила приблизительно два квадратных метра.

Пламя потушили до прибытия спасателей.

Все подробности ЧП выясняются.