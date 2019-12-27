В центре Харькова неизвестные подожгли двери ХОГА (видео)

В здании Харьковской облгосадминистрации, расположенном на ул.Сумской, 64, сегодня. 27 декабря, около 23:30 неизвестные подожгли входные двери.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По предварительной информации, кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью.
Также опубликовано соответствующее видеос места происшествия.
На его кадрах видно, что огонь охватил двери и ступеньки здания.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Возгорание пытаются тушить ногами и подручными средствами прохожие.
Очевидцы вызвали на место пожарных.
Как сообщается, площадь возгорания составила приблизительно два квадратных метра.
Пламя потушили до прибытия спасателей.
Все подробности ЧП выясняются.