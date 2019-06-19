В центре Харькова посреди улицы скончался мужчина

Сегодня, 19 июня, утром на улице Пушкинской умер мужчина.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, тело умершего находилось на ступеньках порога одной из аптек.
На месте происшествия были работники «скорой» и полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, личность умершего установили. Им оказался мужчина 1955 года рождения.
Он шел на работу, и по дороге ему стало плохо с сердцем.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.
Причины смерти покажет вскрытие, отметили в полиции.