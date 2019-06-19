В центре Харькова посреди улицы скончался мужчина

19 июня 2019 г. 12:50
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Сегодня, 19 июня, утром на улице Пушкинской умер мужчина.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, тело умершего находилось на ступеньках порога одной из аптек.

На месте происшествия были работники «скорой» и полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, личность умершего установили. Им оказался мужчина 1955 года рождения.

Он шел на работу, и по дороге ему стало плохо с сердцем.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

Причины смерти покажет вскрытие, отметили в полиции.

 

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