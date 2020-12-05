В центре Харькова поймали закладчика

05 декабря 2020 г. 15:15
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На улице Пушкинской правоохранители остановили 34-летнего мужчину, у которого обнаружили 20 «закладок» с наркотическим веществом амфетамин и 6 «закладок» с РVP.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, он работает в одном из интернет-магазинов и должен был оставить наркосредства в виде «закладок». Злоумышленник также указал на 35 мест, где он ранее оставил «закладки» с амфетамином и таблетками «2с-В», которые были найдены и изъяты.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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