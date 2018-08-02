В центре Харькова горит инженерно-педагогическая академия

02 августа 2018 г. 16:28
Автор: Алина Тюхай
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В центре Харькова на улице Университетская, 16 около 15 часов загорелась Украинская инженерно-педагогическая академия.

Участок улицы перекрыт во избежания травмирования  пешеходов.

На месте работают патрульные - более пяти экипажей.

На месте работают несколько отделений ГСЧС, возле горящего здания находится до 10 единиц техники.

Крыша здания полностью в дыму. По ней распространяется огонь.

Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуируют.

На месте работает скорая экстренная помощь.

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