В центре Харькова горит инженерно-педагогическая академия

В центре Харькова на улице Университетская, 16 около 15 часов загорелась Украинская инженерно-педагогическая академия.
Участок улицы перекрыт во избежания травмирования пешеходов.
На месте работают патрульные - более пяти экипажей.
На месте работают несколько отделений ГСЧС, возле горящего здания находится до 10 единиц техники.
Крыша здания полностью в дыму. По ней распространяется огонь.
Стоящие под окнами припаркованные автомобили в экстренном порядке эвакуируют.
На месте работает скорая экстренная помощь.