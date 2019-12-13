В центре Харькова - пожар в жилом доме, есть пострадавший (видео)

13 декабря 2019 г. 14:00
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В Харькове сегодня днем на ул. Труфанова в трехэтажном жилом доме произошел пожар. 

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Также опубликовано соответствующее видео с места пожара.

На них видно, что горит одна из квартир на третьем этаже жилого дома.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники ГСЧС, прибывшие на автоцистернах и автолестнице.

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, информация о пожаре поступила в ГСЧС в 12:27. Сейчас пожар бойцы ГСЧС локализовали, идет его ликвидация.

Также, по словам Игоря Лупандина, есть пострадавший в результате пожара. Это 33-летний мужчина, который проживал в горевшей квартире. Спасаясь от пожара, он спрыгнул с третьего этажа и получил травмы. Им занимаются медики.

По данным пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, площадь пожара составляла около 30 кв.м. Дом третьей степени огнестойкости, имеет деревянные перегородки и перекрытия с пустотами. По ним огонь обычно быстро распространяется на значительные площади. Все это изрядно добавляло спасателям сложности в пожаротушении.

В 13:10 пожар удалось взять под контроль. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации огня.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

 

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