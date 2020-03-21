В центре Харькова прогремел взрыв

21 марта 2020 г. 15:06
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К отелю “Kharkiv Palace” приехала взрывотехническая служба полиции. Через несколько минут они что-то взорвали - был слышен взрыв. 

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сегодня, 21 марта в 13:07 в Шевченковский отдел полиции поступила информация из службы "102" о том, что у входа в отель по проспекту Независимости находится неизвестный пакет. На месте полицейские обнаружили радиоприемник, который в дальнейшем обезвредили с помощью заряда малой мощности. Взрывоопасных предметов и компонентов в нем не обнаружено.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

 

 

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