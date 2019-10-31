В центре Харькова произошел пожар на территории общества слепых

31 октября 2019 г. 12:10
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В Основянском районе на территории общества слепых произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Ващенковском, 4, где находится учебно-производственное предприятие № 2 Украинского общества слепых.

Прибывшие на место спасатели установили, что на территории общества горит кровля одноэтажного здания.

К тому времени огонь успел охватить 40 кв.м. кровли, перекрытия и древесину, которая хранилась внутри помещений.

Пламя могло распространиться на все здание площадью около 700 кв.м, однако уже в 20:54 огонь бойцам ГСЧС удалось локализовать, а в 22:34 - полностью обуздать.

Основная часть здания была спасена.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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