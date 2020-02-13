В центре Харькова произошел пожар в недострое, есть погибший и пострадавший

13 февраля 2020 г. 10:10
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В центре Харькова во время пожара в нежилом здании погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 февраля в 13:23 спасателям поступила информация о пожаре в заброшенном здании на площадь Героев Небесной Сотни напротив дома № 30, которое пока не эксплуатируется.

На момент прибытия спасателей на втором этаже здания огнем был охвачен мусор и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.м.

В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни. Его личность устанавливается. Другого пострадавшего – 41-летнего мужчину, пожарные вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой помощи. Спасенного с ожогами конечностей госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

В 13:37 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 16:11 полностью ликвидировали. Причину его возникновения устанавливают.

 

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