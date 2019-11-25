В центре Харькова произошел взрыв

25 ноября 2019 г. 11:05
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Сегодня в 10:08 на улице Лермонтовской возле дома №6 на парковке произошел взрыв в автомобиле "Nissan Qashqai".

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее фото с места происшествия.

На место происшествия выехали отделения ГСЧС, патрульная полиция, следственно-оперативная группа ГУ НП Национальной полиции в Харьковской области, взрывотехники и представители СБУ.

По предварительным данным, хозяин автомобиля вышел из дома и сел за руль своего автомобиля, после чего произошел взрыв. Предварительно установлено, что сработало взрывное устройство.

От взрыва пострадали рядом припаркованные автомобили.

Как пишут в соцсетях,  автомобиль принадлежит одному из бизнесменов города.

Как сообщается, в результате взрыва пострадал водитель. В состоянии средней тяжести он  госпитализирован в одну из городских больниц города

 

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