В центре Харькова произошел взрыв: погиб мужчина

Сегодня днем в центре Харькова, на ул. Алчевских, произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.
Харьковская полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством.
В результате взрыва он погиб.
По словам знакомых погибшего, ему было 57 лет, психическими расстройствами он не страдал.
В соцсетях очевидцы сообщили, что перед взрывом он закрылся в гараже, дверь которого пытались выбить.
Как отметили в полиции, перестрелки и заложников не было.
Подробности происшествия в полиции пообещали обнародовать позже.