В центре Харькова произошел взрыв: погиб мужчина

Сегодня днем в центре Харькова, на ул. Алчевских, произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Харьковская полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством.

В результате взрыва он погиб.

По словам знакомых погибшего, ему было 57 лет, психическими расстройствами он не страдал.

В соцсетях очевидцы сообщили, что перед взрывом он закрылся в гараже, дверь которого пытались выбить.

Как отметили в полиции, перестрелки и заложников не было.

Подробности происшествия в полиции пообещали обнародовать позже.