В центре Харькова произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В центре Харькова сегодня в ночь на 15 марта произошел конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 марта около 00:40 в полицию поступило сообщение о драке на площади Поэзии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

На месте происшествия в полицию обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что у него произошла драка с неизвестными. Один из участников конфликта, 35-летний мужчина, нанес заявителю телесные повреждения.

В то же время неизвестный произвел несколько выстрелов вверх из предмета, похожего на пистолет, и скрылся. Предмет, похожий на стартовый пистолет, правоохранители обнаружили на месте происшествия и направили на экспертное исследование.

По предоставленным приметам неподалеку от места преступления полицейские обнаружили 35-летнего злоумышленника, который нанес телесные повреждения заявителю.

Его доставили в отдел полиции. После дачи объяснений мужчину отпустили.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.