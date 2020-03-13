В центре Харькова во время массовой драки со стрельбой ранили ножом иностранца

Накануне вечером, 12 марта, на улице в районе станции метро Научная произошла драка.

Первыми о ней сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

Также люди сообщали, что конфликт перерос в перестрелку.

В полиции рассказали подробности инцидента.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о драке между группой молодых людей на улице Чичибабина поступило в Шевченковский отдел полиции 12 марта в 21:47.

Установлено, что возле одного из кафе произошел конфликт между неизвестными мужчинами.

В результате происшествия один из участников - 24-летний иностранец - получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - гильзы из газового пистолета.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к конфликту.