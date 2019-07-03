 

В центре Харькова произошла массовая драка (видео)

03 июля 2019 г. 13:46
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Сегодня, 3 июля, утром в центре Харькова произошла массовая драка.

Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видео зафиксированы бегущие по площади Свободы в районе Госпрома молодые люди.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, после эфира на одном из местных телеканалов, студия которого находится в здании Госпрома, возник конфликт между гражданами.

Неизвестные забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. 

Также в результате происшествия был поврежден автомобиль «Рено», припаркованный неподалеку от места нападения.

По адресу выезжали руководители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщает UA:Харків,  конфликт произошел между группами поддержки кандидатов в депутаты Константина Немичева (самовыдвиженец) и Дмитрия Святаша (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), когда оба кандидата участвовали в программе на телеканале UA Харьков, а их сторонники ждали их на выходе.

Информации о пострадавших нет.

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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