В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавший (видео)

30 марта в 17:57 на улице Сумской произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из городских пабликов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.

Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области.

Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Злоумышленника полиция разыскивает.