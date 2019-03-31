В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавший (видео)

30 марта в 17:57 на улице Сумской произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.
Видео с места происшествия было опубликовано в одном из городских пабликов.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.
Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области.
Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Злоумышленника полиция разыскивает.