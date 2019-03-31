В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавший (видео)

31 марта 2019 г. 10:43
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30 марта в 17:57 на улице Сумской произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из городских пабликов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  между мужчинами возникла ссора, в ходе которой неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.

Травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. 

Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Злоумышленника полиция разыскивает.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разборки с пистолетом на Сумской

Публикация от Харьков LIVE (@livekharkov)

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