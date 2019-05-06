В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь независимости Украины

На входе в сад Шевченко в Харькове неизвестные разбили памятный знак в честь провозглашения независимости Украины.

Памятник был установлен на входе в сад Шевченко "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года - декларации о государственном суверенитете Украины".

Предположительно, инцидент случился окло трех часов ночи.

В результате действий неизвестных вандалов памятник упал и раскололся на две части под своей тяжестью.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в саду Шевченко в полицию 6 мая около 08:00 сообщили граждане.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник и собрали первичный материал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас памятник забрали на реставрацию, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.