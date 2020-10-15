В центре Харькова медики "скорой" реанимировали велосипедиста после остановки сердца

В центре Харькова медики скорой помощи спасли жизнь 55-летнему мужчине благодаря проведению успешной реанимации.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

Так, 14 октября в 17:13 в службу «103» поступил вызов на одну из центральных улиц города Харькова.

Прохожий рассказал диспетчеру, что мужчина упал с велосипеда и находится без сознания.

Бригада ЭМП прибыла на место вызова через три минуты и сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечный ритм велосипедисту медикам удалось восстановить.

Затем спасенного мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.