В центре Харькова медики "скорой" реанимировали велосипедиста после остановки сердца

15 октября 2020 г. 13:30
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В центре Харькова медики скорой помощи спасли жизнь 55-летнему мужчине благодаря проведению успешной реанимации.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

Так, 14 октября в 17:13 в службу «103» поступил вызов на одну из центральных улиц города Харькова.

Прохожий рассказал диспетчеру, что мужчина упал с велосипеда и находится без сознания.

Бригада ЭМП прибыла на место вызова через три минуты и сразу начала проведение реанимационных мероприятий.

Сердечный ритм велосипедисту медикам удалось восстановить.

Затем спасенного мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

 

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