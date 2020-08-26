В центре Харькова рецидивист напал на молодую девушку

Ударил несколько раз битой, отобрал рюкзак и скрылся. Ночью злоумышленник совершил нападение на двадцатилетнюю девушку. Нападающего задержали.

Он уроженец Харьковского района области и уже ранее отбывал наказание в местах лишения свободы - за уголовным кодексом Украины. Мужчину не остановило даже то, что девушка шла в самом центре Харькова, по улице Новгородской. Правда, здесь частный сектор и ночью людей почти нет.

Инесса Снытко, пресс-секретарь Шевченковского ОП:

На місце виїжджала слідчо-оперативна группа. Було проведено огляд місця події. Вилучено речові докази. Як зясувалося, злочин скоїв раніше судимий мешканець Харківської області. Наразі двадцятирічна дівчина, яка постраждала, знаходиться на лікуванні, отримала тілесні ушкодження.

Девушку доставили в больницу, где специалисты диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Она сейчас находится на стационарном лечении. А тем временем, девушки жалуются, что довольно часто в Харькове встречают неосвещенные улицы, по которым вечером ходить очень страшно. Поэтому, говорят, приходится думать о том, как избежать опасности.

Анастасия, харьковчанка:

Часто поздно выхожу и поздно часто одна иду. Ну, не знаю, позже 10 точно могу выйти. А у меня, если что, есть перцовый балончик с собой, это обязательно, фонарик тоже спасает, ну или звонок кому-то тоже хорошо.

Светлана, харьковчанка:

Если темно, но страшно и страемся в такое время по одному не ходить.

Сведения о событии внесли в единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса Украины - разбой, который предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Впоследствии подозреваемому изберут меру пресечения.