В центре Харькова сгорела машина. Спасатели подозревают поджог

Эту машину владелец - студент-иностранец - еще накануне припарковал возле своего дома по улице Гоголя, а ночью она загорелась. Ахмед Садики - друг владельца. Он говорит - уверен, что это не был несчастный случай, ведь под капотом нашли ткань, которую, вероятно, и поджигали.

Ахмед Садики, студент

Вчера там ребята дома были, заходили - через 5 минут пожар уже в машине. Не знаем, кто это сделал, но оно видно, что специально кто-то сделал. Нашли там штаны под капотом.

С ним соглашаются его соседи.

Наталья Липка, живущая рядом со студентами, арендует здесь квартиру и говорит - это действительно был поджог, однако у нее все же есть подозрения относительно того, кто все же совершил преступление.

Наталя Липка, соседка владельца авто

Около 11 вечера увидели из окна, что отъехала машина, из которой бросили какую-то бутылку зажигательную. У арабов постоянно здесь разборки происходят, они тут квартиру снимают, и это не первый раз такие случаи. Машина зажглась, но очень быстро приехали пожарные, в течение трех-четырех минут - и погасили все.

В Службе по чрезвычайным ситуациям тоже согласны с версией о поджоге. Рассказывают - автовладельцу повезло, что он вовремя заметил возгорание и обратился к пожарным.

Дмитрий Чайка, пресс-секретарь ГСЧС

Повідомлення надійшло о 22-46, через декілька хвилин уже були рятувальні підрозділи на місці пригоди і з одного стволу, за допомогою води зі змочувачем вони швидко локалізували пожежу і о 23-15 повністю загасили її. Вогнем пошкоджено моторний відсік і частково салон. За попередніми даними, це занесення ззовні вогню невідомою особою.

А в Управлении Нацполиции сообщают, что данный факт уже внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события.

