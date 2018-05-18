В центре Харькова силовики проводят спецоперацию

18 мая 2018 г. 12:30
Источник: NewsRoom
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Днем 18 мая на улице Отакара Яроша в Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали автомобиль, в котором, предположительно, перевозили оружие.

Об этом сообщает NewsRoom.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники СБУ, прокуратуры и патрульной полиции. На асфальте возле остановленного джипа лежит оружие - предположительно винтовка М16, дробовик и пистолет Макарова, а также патроны и автомобильные номера красного цвета, предположительно, транзитные.

На данный момент правоохранители ситуацию не комментируют и о задержании кого-либо не сообщают.

Очевидцы сообщили, что несколько машин силовиков окружили джип и произвели задержание.

По неофициальным данным из правоохранительных органов, мужчина, находившийся в автомобиле Land Cruiser, принадлежит к криминальному миру.

Кроме того, силовики утверждают, что на место происшествия прибыла его "группа поддержки".

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