В центре Харькова спасли травмированного мужчину, упавшего с дерева

В Харькове спасатели вместе с медиками оказали помощь 29-летнему мужчине, который упал с дерева и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Пушкинской, 79/1 с дерева упал мужчина и нуждается в помощи.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что между гаражом и забором находился 29-летний мужчина. Доступ к пострадавшему был возможен только с крыши гаража.

Спасатели вместе с работниками медицинской помощи спустились к мужчине, закрепили его на специальные носилки и транспортировали к карете скорой помощи.

Далее медики госпитализировали пострадавшего мужчину в медучреждение. Причина происшествия выясняется.