 

В центре Харькова спасли травмированного мужчину, упавшего с дерева

01 октября 2019 г. 17:10
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В Харькове спасатели вместе с медиками оказали помощь 29-летнему мужчине, который упал с дерева и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Пушкинской, 79/1 с дерева упал мужчина и нуждается в помощи.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что между гаражом и забором находился 29-летний мужчина. Доступ к пострадавшему был возможен только с крыши гаража.

Спасатели вместе с работниками медицинской помощи спустились к мужчине, закрепили его на специальные носилки и транспортировали к карете скорой помощи.

Далее медики госпитализировали пострадавшего мужчину в медучреждение. Причина происшествия выясняется.

 

Видео: 

м. Харків: рятувальники надали допомогу 29-річному чоловіку, який впав з дерева та отримав травми

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